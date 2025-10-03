Come cambia il lavoro: ecco tutti i bandi

Cresce la domanda di lavoro nel Fabrianese: sono oltre 3.500 i disoccupati su una popolazione di poco inferiore ai 30mila abitanti. Tanti i giovani che ieri hanno partecipato, al centro per l’Impiego di Fabriano, in via Rinalda Pavoni 12, al momento di confronto e approfondimento dedicato ai nuovi bandi e alle opportunità per imprese e persone. L’incontro, volto a sviscerare le nuove opportunità, è stato organizzato e promosso dal Centro per l’impiego di Fabriano, in collaborazione con il Dipartimento Politiche Sociali, lavoro, istruzione e formazione della Regione Marche. L’incontro è stato aperto da Daniela Piaggesi, del Centro per l’impiego di Fabriano. Successivamente, il dirigente Massimo Rocchi, del Settore formazione, ha illustrato gli strumenti di politica attiva per l’occupazione. Le iniziative mirano a sostenere l’inserimento lavorativo dei disoccupati, promuovere l’imprenditoria e salvaguardare il tessuto produttivo regionale, come illustrato dai relatori. A illustrare l’avviso pubblico per l’assegnazione di borse lavoro e quello over 60 è stata Simona Traini. Lara Caponi ha fatto una panoramica sugli incentivi per l’occupazione e workexperience per i giovani: c’è un avviso pubblico per l’assegnazione di borse ricerca e botteghe scuola. I destinatari sono disoccupati fra 18 e i 65 anni residenti nelle Marche e non percettori di ammortizzatori sociali. La durata è di otto mesi, con un’indennità di partecipazione di 800 euro mensili lorde, per un totale di 6.400 euro. La prossima finestra di presentazione è prevista dal 1° settembre al 31 ottobre 2025.

In campo anche le borse tematiche (per disoccupati over 36), le quali mirano a sostenere il passaggio generazionale delle aziende artigiane tipiche e valorizzare i progetti realizzati all’interno delle botteghe artigiane nei borghi. La durata è pari a otto mesi e l’indennità è di 800 euro mensili lordi. Infine le borse di ricerca, rivolte a giovani laureati fra i 18 e i 35 anni, che mirano a realizzare progetti di ricerca in ambiti produttivi prioritari della Strategia S3 Marche, come Casa e arredo, Sistema moda, Agroalimentare. La durata ammonta a 12 mesi, per un’indennità di mille euro mensili lordi. Ha destato interesse anche il sostegno alla Creazione di nuove imprese, che prevede un contributo pubblico di 20 euro e l’avviso pubblico per il sostegno ai processi di Workers Buyout (Wbo), temi illustrati da Simona Pasqualini della Programmazione e coordinamento politiche attive del lavoro, Osservatorio del Mercato del Lavoro.

Sara Ferreri