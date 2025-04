Come curare le pleuropatie: diagnosi accurata

La gestione delle pleuropatie, ossia come garantire una diagnosi accurata e una terapia tempestiva e al tempo stesso evitare accessi impropri in pronto soccorso da parte dei pazienti. Se n’è parlato venerdì e ieri all’auditorium ‘Sandro Totti’ dell’ospedale di Torrette in occasione del Congresso Nazionale intitolato PleurAncona. Un evento interamente incentrato sull’approccio diagnostico e terapeutico della patologia pleurica. Presenti i maggiori esperti nazionali e internazionali del settore, tra i quali Giampietro Marchetti (Spedali Civili di Brescia), Najib Rahman dell’Università di Oxford e Eihab Bedawi dell’Università di Sheffield (Gran Bretagna), Anand Sundaralingam dell’Imperial College di Londra e Steven Walker dell’Università di North Bristol (Gran Bretagna). Con loro gli pneumologi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche condividono da anni una proficua attività di ricerca e di collaborazione scientifica.