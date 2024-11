"Come difendere le nostre aziende"

"L’approccio nella cyber security è simile sia che si tratti di una grande azienda, sia che si tratti di una piccola realtà. Si parte sempre dal perimetro esterno. Tramite firewall e connessioni cifrate protette verso i server come le vpn si creano le basi per cui le informazioni non possono essere intercettate ed usate dagli hacker. Poi bisogna mettere in sicurezza il perimetro interno. Software antivirus, creazioni di profili client che non siamo amministratori della macchina locale, utilizzo di software che proteggono preventivamente le email degli utenti finali a cui è necessario fare un minimo di formazione. Su tutto l’indispensabile aggiornamento di software"