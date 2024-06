’Come le foglie d’autunno’. In un libro gli scatti di Salvarani

Un libro dedicato a un’anconetana ‘speciale’, scomparsa prematuramente meno di due anni fa, ma che nessuno ha dimenticato. Stiamo parlando di Silvia Salvarani, affermata maestra di Yoga e di meditazione, titolare di una palestra nel centro del capoluogo marchigiano, ma anche pittrice e fotografa, vittima di un incidente stradale mentre percorreva le vie di Milano in bicicletta. Pur essendosi trasferita in Lombardia, Silvia era ed è rimasta nel cuore di tanti anconetani. Di qui la decisione del fratello Marco, scrittore e musicista, di ricordarla attraverso un volume, ‘Come le foglie d’autunno - riflessioni fotografiche’ (Il lavoro editoriale, 2024), che raccoglie gli scatti realizzati dalla sorella nel corso degli anni. La progettazione grafica è firmata da Francesca Di Giorgio dell’agenzia di comunicazione grafica Lirici Greci. Il libro è stato presentato con grande successo in occasione del ‘Festival del pensiero plurale’ all’interno del Museo della Città. Tra gli ospiti c’era anche Milena Fiore, presidente dell’Associazione Patronesse dell’ospedale pediatrico ‘Salesi’ di Ancona’. E’ a loro che andranno i proventi del libro. Così ha deciso Marco Salvarani, il quale ha svelato che in realtà la sorella aveva intenzione di pubblicarne uno. A quanto pare, infatti, Silvia aveva scattato molte fotografie, scegliendo poi quelle che sarebbero dovuto finire nel volume, e aveva cominciato ad occuparsi degli altri aspetti ‘logistici’ relativo alla pubblicazione. Poi il tragico incidente che ha spezzato la sua vita e il suo sogno.