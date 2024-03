Come l’intelligenza artificiale ha cambiato il mondo del lavoro

Ad oggi la classifica delle figure professionali più richieste è cambiata molto rispetto a quella degli anni precedenti, questo anche a causa dell’installazione in molti campi dell’intelligenza artificiale. In Italia, al primo posto, si trovano gli addetti allo sviluppo commerciale, figure professionali che cercano potenziali nuovi clienti, proponendo prodotti idonei alle loro esigenze durante tutto il ciclo di vendita. Al secondo posto si trovano gli ingegneri dell’intelligenza artificiale, a loro viene chiesto di utilizzare l’AI e i modelli di apprendimento automatico per sviluppare soluzioni che possono aiutare le aziende ad aumentare la propria efficienza. Al terzo posto c’è un lavoro poco conosciuto, ma che ad oggi è importantissimo per ogni azienda ovvero l’esperto di cyber security, questi lavoratori si occupano della sicurezza informatica aziendale, monitorando le attività su siti web, server e database alla ricerca di eventuali minacce. Appena fuori dal podio troviamo lo specialista di sostenibilità, figura che crea e mette in atto azioni allo scopo di rendere l’azienda per cui lavora il più sostenibile possibile. Momentaneamente questo lavoro si trova in quarta posizione, ma, non è detto che in futuro arrivi fino alla prima posizione, perché il mercato sta cambiando e le persone cercano sempre più di acquistare prodotti che abbiano il minor impatto ambientale. Al quinto posto c’è l’ingegnere del cloud, individuo che svolge in azienda attività legate al cloud computing, come il monitoraggio e il mantenimento dell’infrastruttura e dei server. Altri lavori che saranno molto richiesti sono il fiscalista, che fa rispettare la normativa fiscale sia ai clienti che alle aziende, fornendo anche consulenza, così da non mettere in pericolo le attività, o il cacciatore di talenti, questa persona in un’azienda ha il compito di trovare lavoratori con caratteristiche e competenze specifiche. Se dovessimo scegliere un lavoro fra questi cinque, sceglieremmo l’addetto allo sviluppo commerciale, perché ci interessa seguire come cambia l’economia, l’altro motivo per cui preferiremmo questo lavoro è perché ci piace aiutare le persone affinché esse diventino migliori.

Mattia Borgognoni,

Filippo Montanari,

Gianmaria Galeazzi, 3 A