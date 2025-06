"Come te nessuno, sempre presente con la tua disponibilità autentica"

Associazionismo, volontariato, sociale, ma anche cultura. A decine sono state le testimonianze dedicate alla scomparsa di Stefano Foresi. Un plebiscito di tributi. A partire dalla dottoressa Daniela Cimini, all’epoca in forza all’Asur, che ha usato parole molto toccanti: "L’attività di supporto al Dipartimento di prevenzione nell’allestimento dei centri vaccinali durante la pandemia è stata incommensurabile. Grazie, Stefano, per la tua vicinanza e il tuo supporto nel periodo più drammatico della mia vita professionale".

Poche, ma molto profonde e quindi particolarmente centrate invece le parole usate da Giorgia Sordoni, a capo del Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona: "Caro Stefano, ne esistevano pochi come te, forse nessuno. Grazie infinite per il tuo esempio umano e politico".

L’ex assessore Dem aveva un buon rapporto con tantissime associazioni, ma quello con la Croce Gialla di Ancona era privilegiato e la storica associazione anconetana ha voluto tributare un suo ricordo: "Stefano Foresi è stato un uomo di grande cuore e passione che non ha mai fatto mancare il suo sostegno alla nostra associazione. Sempre presente, sempre vicino, con quella disponibilità autentica che lo ha reso un punto di riferimento per tutta la comunità. Grazie Stefano, per il tuo affetto, per la tua umanità, per la tua vicinanza".

Infine una storia emblematica, quella raccontata da Simona Rossi, titolare della libreria Fogola: "Ti conobbi ai miei 19 anni: consigliera di circoscrizione, altro territorio, medesimo partito. e quando anche papà entrò in politica tu gli dissi ‘Virgilio se sei tosto la metà di Simona, dio ce ne scampi’. Avete avuto scontri e abbracci, ‘pizzette’ e amicizia vera, di strada e problematiche, ragionamenti e soluzioni. Ecco cercavi soluzioni e ti si incontrava nei luoghi. Salutami Virgilio quando lo incontri".