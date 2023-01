Comicità anche per i bambini: ecco il cartellone dell’Accademia56

E’ uno dei pochi spazi ‘alternativi’ che ad Ancona propongono attività culturali e di intrattenimento, sempre all’insegna della qualità. L’Accademia56 di via Tombesi inizia il suo nuovo anno con un gennaio ricco di appuntamenti, e dopo le due serate dedicate all’originale ‘teatro a gettone’ presenta gli eventi che animeranno le prossime settimane, e che coinvolgono non solo gli adulti, ma anche i più piccoli.

Domenica pomeriggio, alle ore 16, è in programma ‘Fiabe improvvisate’. Il gruppo di esperti improvvisatori della compagnia Teatro Terra di Nessuno coinvolgeranno il pubblico in mille storie inventate al momento, coordinati e diretti dal Maestro Fabio Ambrosini. Gli attori, assieme a un musicista specializzato in spettacoli di teatro di improvvisazione, formeranno un unico ensemble che unirà improvvisazioni teatrali e musicali per accompagnare grandi e piccini in un mondo di avventure e fantasia. Grazie alla grande capacità degli attori e del musicista, sarà proprio il pubblico a decidere personaggi e trama che prenderanno vita sul palco di volta in volta.

Uno spettacolo unico e irripetibile perché totalmente creato al momento, capace di coinvolgere adulti e bambini. La prenotazione è ‘caldamente consigliata’ tramite whatsapp al 3927704328.

Sabato 21 (ore 21) spazio all’"Imprò Tour amatori", la sfida di improvvisazione a squadre fra allievi di diverse scuole italiane. Venerdì 27 (ore 22) tornerà l’appuntamento con ‘Open Mic’, spettacolo di stand up comedy, monologhi comici e non solo. Il giorno successivo, sabato 28 (ore 21), andrà in scena ‘Radici’, spettacolo che segnerà il debutto della rassegna ‘Teatro nel taschino’.

A firmarlo è Antonio Anzilotti De Nitto, finalista al ‘Roma Fringe Festival’, dove ha ottenuto la Menzione speciale della stampa ‘per meriti storici e culturali’. Lo spettacolo pone al centro dell’attenzione storie sepolte e quasi dimenticate, ma capaci di riemergere e provocare i loro effetti ancora oggi grazie alla forza vitale che le spinge fuori dal terreno. Una forza vitale che deriva soprattutto dal loro essere diverse dalle altre. Tutti gli spettacoli avranno luogo nel teatro dell’Accademia56. Per partecipare è obbligatoria la sottoscrizione della tessera TTdN del costo di 2 euro. Info www.accademia56.it e pagine social.