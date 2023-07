Comicità, musica e solidarietà Il mix che dà ’Una scossa al cuore’

Comicità, musica e solidarietà. Sono gli ingredienti dello spettacolo ‘Una scossa al cuore’, in programma questa sera (ore 20) alla Mole Vanvitelliana di Ancona. L’evento, a cura dell’associazione onlus Unbeatables, che da tempo collabora con il progetto del Comune ‘Ancona, città cardioprotetta’, è uno sorta di celebrazione dell’anconetanità, ma condita con una buona dose di autoironia. Alla comicità penseranno Stefano "Rana" Ranucci e Stefano "Stinga" Calabrese, alla musica i Folkantina e i Kurnalcool. Questi ultimi sono gli inventori del cosiddetto ‘Vi’ Metal’, cioè un hard rock con testi che raccontano storie ad alto tasso alcolico capitate ai componenti del gruppo ed ai loro amici. Le chitarre fumanti, le due batterie, il loro modo di proporsi sul palco e appunto i testi irriverenti e divertenti hanno fatto dei Kurnalcool un gruppo ideale da ascoltare dal vivo.

Lo stesso si può dire dei Folkantina, band nata proprio per le esibizioni live, dalle feste di piazza ai pub più alternativi. La formazione può arrivare fino a nove componenti e a sedici strumenti. L’ampio repertorio spazia dal folk-rock alla musica irlandese, dai cantautori italiani a brani inediti. Stefano "Stinga" Calabrese è uno dei massimi ‘analisti’ dell’anconetanità, argomento che affronta nel corso di spassosi monologhi e in una fortunata serie di libri (‘Modi anconetani’), capaci di divertire, ma anche di far riflettere su vizi e virtù dell’anconetano medio. Ma ‘Stinga’ è famoso anche per i doppiaggi, naturalmente in dialetto dorico, di famosi cartoni animati. Filmati divenuti virali sul web. Stefano "Rana" Ranucci per i più è l’uomo delle barzellette, raccontate naturalmente con una parlata tutta anconetana. La serata vuole sensibilizzare la cittadinanza sul tema della cardioprotezione. I proventi verranno devoluti al progetto di cardioprotezione "Una scossa al cuore", che ha appunto l’obiettivo di donare defibrillatori alla città. I biglietti sono in prevendita sul circuito vivaticket.

r. m.