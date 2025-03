Comics&Games: c’è pure Cristina D’Avena

Sabato 12 e domenica 13 aprile torna "Ancona Comics&Games", l’evento che trasporta i visitatori in un universo dove fumetti e videogame prendono vita. Un appuntamento da non perdere per chiunque voglia vivere due giorni all’insegna dell’avventura, incontrare artisti di fama, cimentarsi in emozionanti tornei e farsi stupire dai cosplay.

L’ospite d’onore è Cristina d’Avena, che sabato (ore 17) si esibirà sul main stage, per poi incontrare il pubblico durante il firmacopie. Prima di lei ci sarà Edoardo Brugnoli, il pianista degli Anime, che coinvolgerà il pubblico in un emozionante quiz musicale live al pianoforte.

Molto atteso, domenica, Marcello Cesena, il geniale creatore e interprete dell’indimenticabile Jean Claude, protagonista della celebre saga parodistica nata nei programmi della Gialappa’s Band. Nella stessa giornata ci sarà Flavio Aquilone, attore e doppiatore di fama, voce italiana di alcuni dei personaggi più iconici della cultura pop, tra cui Draco Malfoy nella saga di Harry Potter.

Domenica il palco principale ospiterà uno degli eventi più attesi, la gara cosplay, un’occasione unica per ammirare il talento e la creatività di tanti appassionati che daranno vita ai loro personaggi preferiti, con costumi dettagliati e performance coinvolgenti, ispirati a manga, anime, videogame, supereroi e principesse.

Per promuovere l’utilizzo del mezzo pubblico il Comune ha richiesto anche fermate suppletive dei treni regionali alla stazione di Ancona Stadio. Inoltre è stato previsto un servizio di trasporto pubblico locale gratuito per l’utenza con l’attivazione della Linea Gialla.