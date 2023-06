"Cominciamo a ricostruire i ponti crollati"

Il giorno del ricordo delle vittime e dei ringraziamenti per il grande lavoro svolto. Un giusto tributo ai vigili del fuoco e a tutte le altre anime che hanno collaborato durante l’alluvione che ha colpito, tra le altre, l’area del senigalliese il 15 settembre scorso. È anche tempo di bilanci del lavoro fatto e tra le istituzioni coinvolte c’è sicuramente la Provincia di Ancona. Intanto la consegna dei lavori di somma urgenza e poi l’attenzione verso la ricostruzione dei ponti crollati a causa della forza dei fiumi: "La prossima settimana renderemo pubblici tutti gli interventi fatti nell’ottica del periodo di emergenza. C’è voluto del tempo, ma come potete capire non era facile andare veloci – spiega il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali – Una miriade di interventi da fare per far fronte alla devastazione provocata da quella notte di pioggia. Ripeto, si poteva far prima, ma ci sono stati una serie di fattori che hanno rallentato l’iter, a partire dalle condizioni meteo che hanno cancellato tante giornate di lavoro. Eppure poteva anche andare peggio e in questo caso ha giocato un ruolo decisivo la scelta da parte nostra di figurare come Soggetto Attuatore. Il dettaglio ci ha fornito tutte le competenze necessarie per limare i tempi burocratici".

Dichiarata ufficialmente chiusa l’emergenza ora c’è da fare la parte più rognosa, ossia gli interventi ‘pesanti’: "Ci sono i ponti da ricostruire, compreso quello del Coppetto (la provinciale che collega la Valle del Misa tra Pianello e Pongelli, e dunque tra Ostra e Ostra Vetere, con Montecarotto e la Vallesina, ndr). Proprio su questo intervento, credo che entro il mese di giugno saremo in grado di presentare il progetto. Oltre ai ponti, di nostra competenza c’è anche la palestra dell’istituto scolastico ‘Corinaldesi’ di Senigallia".

Una pioggia eccezionale si riversò con inaudita violenza sul territorio, esondarono corsi d’acqua come il Nevola e il Misa nel Senigalliese, lasciando distruzione, vittime e sfollati. Tra i Comuni più danneggiati: Barbara, Cantiano, Frontone, Cagli, Pergola, Sassoferrato, Castelleone di Suasa, Ostra, Serra San’Abbondio, Senigallia e Trecastelli.