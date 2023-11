Comitati di quartiere: candidati entro dicembre

Comitati di quartiere, c’è tempo fino al 29 dicembre per candidarsi. Si svolgeranno il 28 gennaio le elezioni dei consigli direttivi dei comitati di quartiere, i nuovi organismi istituiti dal consiglio comunale "per rappresentare le esigenze e le istanze della zona territoriale di competenza". Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha firmato il relativo atto che dà il via alle procedure amministrative per individuare cittadini che intendano candidarsi. Con l’indizione di tali elezioni sono state definite le sedi dei 10 seggi (uno per ciascun quartiere). Le elezioni si svolgono sulla base di una lista unica per ogni quartiere, formata per autocandidature, da presentare sugli appositi moduli predisposti dal servizio comunale. Si possono candidare tutti coloro che abbiano compiuto il 18esimo anno di età e csono iscritti all’Anagrafe di Jesi. Possono votare coloro che hanno compiuto 16 anni alla data delle elezioni. Ogni lista deve essere composta da almeno 18 candidati e nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato da un numero di candidati inferiore a 6.