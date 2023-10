Comitati di quartiere: "Dove sono finiti?"

"Che fine hanno fatto i comitati di quartiere e di frazione?". A chiederlo il consigliere Pino Pariano che rimarca: "Tali comitati sono un’occasione da cogliere per contrastare il continuo restringimento degli spazi democratici e la disaffezione dei cittadine alla politica. Un’opportunità per promuovere, dal basso, iniziative e proposte di miglioramento della città, nella fattispecie quartiere per quartiere, e per tutta la cittadinanza fabrianese di diventare realmente parte attiva del cambiamento. Tale opportunità di partecipazione deve essere un momento importante per individuare competenze ed esperienze da mettere al servizio della nostra città e per restituire potere ai cittadini, per proporre ed influenzare le scelte dell’amministrazione comunale. Inoltre, i comitati – aggiunge - hanno la possibilità di fare emergere e denunciare disservizi, carenze strutturali, disagi inascoltati. Ecco perchè l’amministrazione comunale si guarda bene di riattivare i Comitati e quindi dare possibilità alle persone di far emergere tutte quelle problematiche che avevano promesso di risolvere in campagna elettorale ma che non sono capaci di fare".