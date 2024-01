Comitati di quartiere, ecco tutti i presidenti

Nuovi comitati di quartiere, in 2.819 su 34.708 aventi diritto (potevano votare anche i sedicenni) si sono recati ai seggi domenica per scegliere i loro rappresentanti. Si tratta dell’8,12 per cento della popolazione. Non una partecipazione eclatante, ma il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, che evidenzia il passaggio dalla "nomina (metodo in vigore con la precedente amministrazione, ndr) al voto", si dice comunque soddisfatto. "Una percentuale perfettamente in linea con quelle registrate nelle altre città che hanno sperimentato questa innovativa forma di partecipazione", commentano dalla giunta. "Merita di essere segnalato innanzitutto un dato politico – sottolinea Fiordelmondo –, e cioè che dopo un anno e mezzo dall’inizio del mandato amministrativo è stato completato e concretizzato uno dei punti programmatici che riteniamo più qualificanti. I comitati di quartiere sono organismi che favoriscono una più diretta rappresentazione dei bisogni e delle proposte delle cittadine e dei cittadini, diventando un modello collaborativo che rafforza i vincoli di solidarietà e di coesione tra le persone, in un quadro sinergico che ha la sua centralità nella città e nel territorio. Nell’attesa di un primo incontro per conoscerci, formulo ai dieci consigli direttivi i migliori auguri di buon lavoro. Mi piace ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per il raggiungimento di questo importante risultato, a partire dall’assessora alla partecipazione Loretta Fabrizi, agli altri colleghi di giunta, agli uffici comunali, ai volontari che hanno garantito l’apertura dei seggi". Proclamati come nuovi consiglieri i 9 candidati di lista che hanno ottenuto più voti per ciascun quartiere. Tra i nuovi consiglieri sono stati eletti automaticamente come presidenti e vicepresidenti i candidati che hanno ricevuto rispettivamente maggiori consensi: sono 6 uomini e 4 donne tra i presidenti e 8 donne e 2 uomini tra i vice. Ecco i presidenti: per il centro storico Roberto Vecci (ex presidente di Circoscrizione), via Roma Ofelia Bufarini, Prato Emanuele Mosca, San Giuseppe Andrea Bordoni, Smia zona industriale Paolo Gubbi, per l’Erbarella San Pietro Martire Johnny Pigliapoco, per San Francesco Maria Luisa Cerioni, per Coppi e Giardini Rosita Giampieretti, per zona Paradiso Laura Veroli e per Minonna Giulio Argentati. Il maggiore numero di votanti nel quartiere Paradiso (478 pari al 9,58%), seguito da Minonna (324, che però è pari al 17,29%) e poi Erbarella San Pietro Martire (322, pari al 7,95%).