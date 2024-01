Comitati di quartiere, scoppia la polemica

Previste per domani le elezioni dei comitati di quartiere, JesiAmo col presidente Daniele Massacesi scrive al prefetto esprimendo "forte perplessità nel vedere che, sostanzialmente, e fermo il preesistente avviso pubblico per ottenere la relativa disponibilità, i ruoli di presidente, segretario e dei due scrutatori per ognuna delle 10 sezioni elettorali costituite, siano affidati in gran parte, praticamente, a soli consiglieri di maggioranza, a ruoli apicali dell’amministrazione comunale, a segretari di partito (di maggioranza), a esponenti dei soli partiti o movimenti di maggioranza e a stretti familiari di esponenti apicali dell’amministrazione. Se tutto legittimo, quantomeno inopportuno", conclude Massaccesi, che chiede di verificare anche la regolarità delle sedi di seggi, delle schede e delle operazioni relative al voto per un "potenziale corpo elettorale di più di trentamila persone". Non si fa attendere la replica di Jesi in Comune: "Siamo profondamente rammaricati dell’atteggiamento disfattista del presidente di JesiAmo che, non trovando valide motivazioni politiche per opporsi all’importante iniziativa, sembra volerla boicottare in modo scomposto. Ancora più grave risulta l’accusa mossa da Massaccesi rispetto ai nominativi dei componenti dei seggi elettorali: è stato fatto un avviso pubblico aperto a chiunque (consiglieri di minoranza compresi) fosse disponibile. Evidentemente i consiglieri di minoranza e il presidente di JesiAmo hanno (legittimamente) preferito non mettersi nel servizio della comunità".