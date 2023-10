Comitati di Quartiere, si vota il 28 gennaio

Nuovi Comitati di Quartiere, "il 31 ottobre porteremo in Giunta le delibera con cui ne saranno indette le elezioni per il prossimo 28 gennaio. Entro il 29 dicembre le candidature". Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo in aula. Il regolamento che organizza i Comitati suddivide la città in dieci quartieri: centro storico, Via Roma, Prato, San Giuseppe, SmiaZona Industriale, ErbarellaSan Pietro Martire, San Francesco, CoppiGiardini, Paradiso, Minonna. I comitati avranno funzione "consultiva e propositiva nel rapporto con l’amministrazione comunale ma anche di iniziativa autonoma". Tre gli organi, il primo è l’Assemblea, composta con diritto di voto dalla popolazione residente nel quartiere di età superiore a 16 anni. Ma possono partecipare, avanzare istanze e proposte anche soggetti che nel quartiere abbiano un rapporto riconosciuto di lavoro, studio o utenza di servizi, ancorché stranieri regolarmente soggiornanti. Poi il direttivo, eletto dall’assemblea, e il presidente. "L’assemblea esprime la volontà collettiva del Comitato di Quartiere e ne rappresenta i bisogni e le esigenze. Elegge il Consiglio Direttivo e ha funzioni di indirizzo. É riunita in seduta plenaria ordinariamente almeno 2 volte all’anno e straordinariamente nei casi di necessità e urgenza".