"Comitati di quartiere, tutto fermo. L’amministrazione non ha fatto nulla"

E’ il consigliere comunale di opposizione Pino Pariano a portare in discussione in Consiglio comunale a Fabriano una questione annosa.

"L’amministrazione comunale, a distanza di quasi tre anni dal suo insediamento, non ha fatto ancora nulla per attivare i Comitati di quartiere e frazione. Tali comitati sono un’opportunità per promuovere, dal basso, iniziative e proposte di miglioramento della città, nella fattispecie quartiere per quartiere, e per tutta la cittadinanza di diventare realmente parte attiva del cambiamento – dice -. Inoltre i comitati hanno la possibilità di fare emergere e denunciare disservizi, carenze strutturali, disagi inascoltati".

L’amministrazione guidata dal sindaco Ghergo ne aveva fatto cavallo di battaglia durante la campagna elettorale garantendo che si sarebbe, da subito, impegnata per attivarli. Diversi al momento sarebbero le istanze che i quartieri vorrebbero far presente all’amministrazione comunale, non solo problemi e criticità ma anche proposte per migliorare la vivibilità di grandi e piccoli residenti.

"Ecco perché porterò l’argomento in discussione in Consiglio comunale per capire il motivo di questa mancanza – continua Pariano -. Ciò significa negare alle persone la possibilità di far emergere quelle problematiche che avevano promesso di risolvere in campagna elettorale ma che non sono capaci di fare".