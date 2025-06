Comitato di quartiere Smia: si dimettono in 5 del direttivo

Dimissioni per 5 membri del direttivo del Comitato di Quartiere Smia sui 9 eletti a gennaio 2023. E si tratta dei fedelissimi del sindaco Fiordelmondo (un componente ha inviato successivamente la revoca).

L’assessora con delega ai quartieri, Paola Lenti, nel prenderne atto, esprime "profondo rammarico per quanto accaduto. Siamo dispiaciuti, rispettiamo la decisione e cercheremo di comprendere le vere ragioni che hanno determinato questa scelta perché è evidentemente una perdita significativa di membri validi e attivi". Nell’esprimere il ringraziamento per la disponibilità e l’impegno profuso, l’Amministrazione comunale provvederà a convocare il direttivo: "Sarà fondamentale – ha aggiunto la Lenti - un confronto aperto con chi ne è chiamato alla guida per capire e individuare le migliori soluzioni e le modalità che possano garantire continuità di lavoro in un clima sereno, clima che da quanto abbiamo potuto raccogliere dalle motivazioni espresse dai dimissionari, sembra purtroppo essere stato compromesso. Confidiamo che il Comitato possa operare a beneficio della comunità, secondo le modalità e il ruolo previsto".