Comitato di Sassoferrato, "No a più di 6 ettari di pannelli fotovoltaici" - Petizione e incontro al Sindaco

"No a più di 6 ettari di pannelli fotovoltaici alle pendici del Monte Strega", il comitato avvia la raccolta firme e chiede un incontro al presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali e al sindaco di Sassoferrato Maurizio Greci. Domani alle 21 alla sala della parrocchia Sacra Famiglia di Monterosso Paese, si terrà un’assemblea pubblica in cui saranno illustrate ai cittadini le caratteristiche del progetto di fotovoltaico a terra, "che – sottolineano dal comitato - occuperebbe molti ettari di suolo, in area a destinazione industriale sovracomunale (Sassoferrato, Fabriano, Genga, Cerreto D’Esi) "Sassoferrato 1" e "Sassoferrato 2". Saranno precisate la sua collocazione, la risibile distanza dalle abitazioni che si trovano attorno all’area, il profilo della società che si propone per la realizzazione degli impianti. Si tratta di un’operazione invasiva – rimarcano i promotori del comitato - che finirà con il coprire una vallata a forte valenza paesaggistica, a pochissima distanza dall’area protetta del Monte Strega. Una gravissima ferita che rimarrebbe per decenni, anche quando il fotovoltaico a terra diventerà tecnologia obsoleta. Tutte informazioni che il Comune avrebbe dovuto dare ai cittadini. Non avendolo fatto è ora il comitato a rispondere alla richiesta di informazione e di conoscenza che viene da moltissimi cittadini". Nella petizione si legge: "Per impedire la distruzione del paesaggio, dell’ambiente e degli ecosistemi, anche a vantaggio delle future generazioni, i sottoscritti cittadini fanno appello al Comune, alla Provincia, alla Regione e agli Enti che saranno chiamati a decidere sulla realizzazione degli impianti (almeno 68 ettari di suolo), chiedendo loro di non permettere la realizzazione di quella che appare come una vera e propria distruzione del paesaggio e dell’ambiente. Porterebbe a un danno incomparabile non solo a coloro che abitano nell’area ma all’intera comunità sentinate, ad uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’, allo stesso entroterra anconetano, alle future generazioni che vorranno continuare a vivere nei nostri territori incontaminati". Si chiede di "tutelare il paesaggio e la biodiversità", ricordando il "rischio idrogeologico in un bacino soggetto a piene periodiche, con effetti anche distruttivi (vedasi 15 settembre scorso)".