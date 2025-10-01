Comitato Ex Smia, dopo divisioni e critiche Gubbi lascia la presidenza

Paolo Gubbi lascia il comitato di quartiere ex Smia Zona industriale già nel recente passato caratterizzato da divisioni. Gubbi ieri ha consegnato una lettera al sindaco Lorenzo Fiordelmondo annunciando le dimissioni da presidente (un ruolo che ricopriva da quasi due anni): "Non ci sono più le condizioni per continuare serenamente e costruttivamente l’attività all’interno del comitato" ha comunicato.

In realtà il braccio di ferro tra Paolo Gubbi, ex coordinatore della consulta per la pace e attuale militante nella lista civica di opposizione, Per Jesi, e la giunta comunale risale a qualche tempo fa e già nei mesi scorsi l’assessora Paola Lenti aveva cercato di fare da mediatore dopo le dimissioni in blocco di quattro membri del direttivo.

"Abbiamo ricevuto questa mattina le dimissioni – spiegano dal Comune - mentre eravamo in attesa, come da ultimo verbale del direttivo del 30 luglio della convocazione dell’assemblea pubblica che avrebbe dovuto ratificare le nomine dei nuovi membri, già individuati, quali successori dei precedenti 4 dimissionari, da prevedere entro il mese di settembre. Confidavamo in una ripresa di un’attività costruttiva da parte della nuova composizione. Ringraziandolo per l’impegno profuso per il quartiere ne prendiamo atto, nella consapevolezza, a questo punto, che le sue dimissioni sono una decisione personale e coerente rispetto al suo attivo impegno politico in una lista civica, presupposto questo che gli impedisce di mantenere un rapporto trasparente, sereno e di dialogo costruttivo, nello spirito apartitico e apolitico proprio dei comitati di quartiere".