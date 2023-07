Comitato per la sicurezza "Zona a traffico limitato", il prefetto Pellos appoggia la linea scelta dal Comune

di Giacomo Giampieri

Tanto era previsto, tanto si è fatto. A prescindere dalla delicata situazione viabilità e accessi alla baia, che nessuno nega. E a prescindere pure dal "non caso" Portonovo, a detta di operatori e amministratori. Perché il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si riunisce a priori, in realtà. E specie nella bella stagione in quanto è necessario far vivere un’estate sicura a chi frequenta, vive o lavora nell’area del Parco del Conero. Così, nell’ambito del consueto aggiornamento tra le parti per discutere le misure di prevenzione incendi, ieri il prefetto di Ancona Darco Pellos ha convocato tutti al palazzo di piazza del Plebiscito. Erano presenti i vertici di Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza di Ancona, Giovanni Zinni, i rappresentanti dei Comuni di Camerano e Sirolo, il presidente del Parco del Conero Riccardo Picciafuoco, la direzione regionale di Protezione civile, i Vigili del Fuoco, i Forestali delle Marche e la Capitaneria di Porto. Visto l’acceso dibattito nel capoluogo, però, circa la rilevante pressione antropica e veicolare che, da maggio a settembre inoltrato, caratterizza il Conero, sono state esaminate anche le situazioni contingenti. "L’obiettivo del percorso intrapreso – ha specificato la Prefettura – è quello di ridurre progressivamente al minimo gli accessi alla baia di Portonovo, mantenendone la fruibilità per la collettività e consentendone lo sviluppo economico turistico utile per tutto il territorio". E a proposito, riprendendo i concetti espressi da Zinni ieri sul Carlino, sono state "approfondite le problematiche che potranno essere compiutamente esaminate e sviluppate in un arco temporale pluriennale non escludendo sistemi alternativi di accesso alla baia di Portonovo". Prima fra tutte, d’intesa con gli operatori, l’intenzione del Comune di "contenere gli accessi con un sistema articolato di videosorveglianza e l’applicazione di un regime di regolamentazione stradale di ‘Zona traffico limitato’". La volontà è di tutelare Portonovo e il Municipio dorico assicurerà un costante presidio di Polizia locale per evitare accessi sregolati in baia, una volta pieni i parcheggi a valle, e un potenziamento di navette e parcheggi privati a monte. Le forze dell’ordine concorreranno a comunicare ad utenti e operatori le norme di buona condotta.

Sul fronte degli incendi, ragione dell’incontro, le amministrazioni presenti hanno riferito di aver provveduto a rinnovare le proprie pianificazioni di Protezione civile, volte a considerare i rischi del territorio. Gli impianti antincendio sono stati revisionati ed è stata comunicata la Convenzione tra Regione, Protezione civile e Vigili del fuoco. Tra le mosse preventive, l’Ente regionale ha dislocato un elicottero antincendi ed attivato il volontariato per un attento monitoraggio. L’Ente Parco, invece, ha valutato la gestione concordata di una vasca d’acqua per garantire approvvigionamento idrico in caso di incendio. Non meno importante, l’accordo stipulato tra pompieri e Comune dorico per l’attuazione di servizi antincendio a pagamento in estate. Capitaneria e Finanza, grazie ai reparti aeronavali, presidieranno con servizi dedicati lo specchio acqueo antistante la baia.