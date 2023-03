Comitato per riaprire il corso, Confcommercio prende le distanze

Riaprire la ztl lungo il Corso e potenziare le possibilità di parcheggio in centro? Dopo l’assemblea e la nascita di un comitato di commercianti nei giorni scorsi non si placano le polemiche. Resta forte la richiesta di mettere in campo correttivi per rilanciare il commercio del salotto buono, ma il consiglio direttivo della delegazione Montana di Confcommercio precisa di non aver organizzato quell’assemblea e ne prende le distanze. Le associazioni di categoria stanno cercando di portare avanti un dialogo con l’amministrazione comunale.

"L’anomala genesi dell’assemblea, che ha capovolto la normale prassi di gestione della rappresentanza che parte dalla condivisione di interessi e obiettivi attraverso un progetto di sviluppo comune che andrà poi presentato ai media locali, ha probabilmente creato una certa confusione". All’assemblea era presente Massimiliano Bartolozzi neo consigliere del nuovo direttivo montano di Confcommercio. "Una presenza – spiegano dall’associazione - che è il segnale di un’apprezzabile propria personale condivisione di esperienze e vissuto quotidiano, ascolto di esigenze, che vorrà poi condividere con il consiglio direttivo locale, composto da commercianti, ristoratori, operatori del turismo e servizi anche operanti nel centro della città. Il consiglio direttivo locale, appena nato, ha posto tra i primi obiettivi quello di stimolare la partecipazione, evidenziare necessità, formulare proposte per il superamento dei problemi e per un bilanciamento di interessi tra tipologie di esercizi".