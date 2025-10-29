Comitato portuale, esce Bugaro. Il sindaco nomina Matteo Vichi

Esce Giacomo Bugaro, nominato assessore regionale nella giunta-bis dal presidente Acquaroli, entra Matteo Vichi. Il sindaco Daniele Silvetti ha designato ieri il nuovo componente di competenza comunale del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale proprio al posto di Bugaro. Il primo cittadino di Ancona attinge ancora nel campo di centrosinistra e dopo l’assessore alla cultura Paraventi mette un’altra pedina nel suo scacchiere scippandola ai rivali.

Vichi, in effetti, ha militato a lungo nei Socialisti Italiani e nella precedente sindacatura, con Valeria Mancinelli a capo della giunta di centrosinistra, ha svolto il ruolo di consigliere comunale di maggioranza. Successivamente il passaggio in Forza Italia e adesso l’importante nomina in seno a quello che un tempo era chiamato Comitato portuale. La scelta di Silvetti per rimpiazzare l’ex forzista eletto con Fratelli d’Italia alle recenti regionali è caduta sull’architetto Matteo Vichi, classe 1978, Direttore dei lavori e progettista nella Struttura territoriale Marche dell’Anas. Porto e Anas sono legati da una serie di progettualità infrastrutturali, a partire dall’uscita proprio dallo scalo. In passato Vichi è stato libero professionista con rapporti di collaborazione e consulenze presso svariati Comuni, in particolare nella redazione di Piani Urbani del Traffico e infrastrutture viarie.

"La competenza professionale e l’esperienza politica – ha dichiarato ieri a riguardo il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti – fanno dell’architetto Vichi una nomina di peso per rappresentare il sindaco e gli interessi della città all’interno dell’organo collegiale della gestione strategica del porto. Sono certo che, grazie al suo contributo, sarà possibile rafforzare la collaborazione tra le istituzioni locali, l’Autorità di Sistema Portuale e gli operatori del settore", ha concluso il sindaco Silvetti.