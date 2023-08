Comitato Rocca Mare: "Basta sciatteria"

Una stringata nota inviata al Carlino con l’obiettivo di sensibilizzare la questura e la prefettura di Ancona sulla situazione di degrado dell’area ex poligono di tiro e di parte dell’arenile della Rocca andando verso la ex Montedison. È quanto inviato dal comitato spontaneo di Rocca Mare per chiedere controlli, manutenzioni e interventi in un tratto di spiaggia apparentemente dimenticato, che si presenta in condizioni di totale incuria. "A seguito dell’annuncio da parte del Comune di Falconara della riqualificazione della vecchia Caserma Saracini – dicono – ci chiediamo come mai non si sia pensato anche alla riqualificazione dell’ex poligono di tiro annesso alla caserma e del litorale verso il confine con Marina di Montemarciano". La zona in questione, antistante la ex Montedison, è infatti territorio di abbandoni indiscriminati di rifiuti. Ma non sono gli unici problemi perché, secondo lo stesso comitato, quegli spazi "sono ormai da anni utilizzati per cose illecite".

Così segnalano i cittadini, senza specificare – però – cosa vi accade. Per certo il tratto di lungomare viene utilizzato da alcuni bagnanti, compresi i naturisti, che possono godere di mare e sole nella quiete e lontani da occhi indiscreti.

Il tutto, bene ricordarlo come dimostra l’apposita segnaletica e le foto inviate dal Comitato a corredo del comunicato stampa, in una porzione dove la balneazione non è sicura per la mancanza dell’apposito servizio di salvataggio. L’intenzione del manipolo di cittadini del quartiere periferico di Falconara è quella di "sollecitare il questore e il prefetto ad intervenire". Soprattutto per porre un argine a condotte improprie, specie quelle che vanno a discapito dell’intera comunità. Come nel caso dei materiali di scarto gettati a terra o in spiaggia senza ritegno. Ma evidentemente c’è anche chi se ne infischia e vuol trasformare in una discarica a cielo aperto l’arenile che conduce dalla Rocca verso quel che ne rimane della Montedison.

g.g.