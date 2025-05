Comitato: "Viabilità e sosta da potenziare"

Il Comitato di Quartiere Paradiso, pur riconoscendo il valore e le finalità assistenziali della struttura prevista dalla Fondazione Don Gnocchi in via Murri, e manifestando il proprio favore per la realizzazione di un’opera di così rilevante utilità sociale, desidera sollecitare un impegno più concreto da parte dell’amministrazione.

La riflessione del Comitato è messa nero su bianco in una lettera aperta a Giunta, Consiglio e altre associazioni. Amplia riflessione sulla viabilità. "In particolare – si legge –, si chiede un maggiore investimento in termini di risorse economiche al fine di migliorare le infrastrutture della zona, con specifico riferimento alla viabilità e alla disponibilità di parcheggi. Il quartiere risente infatti di criticità legate alla carenza di aree di sosta e a una viabilità complessa. Si suggerisce l’impiego dei proventi derivanti dalla vendita dell’area o la compensazione tramite oneri di urbanizzazione, da prevedersi in fase di approvazione della convenzione".

Dunque, il Comitato "propone la redazione di uno studio e di una planimetria progettuale che mirino a migliorare la viabilità e a minimizzare i disagi". L’auspicio è che "tali scelte possano essere condivise". Infine non reputa "una misura sufficiente a garantire un miglioramento significativo della viabilità", la "sola eliminazione di due aiuole" come ipotizzato all’incontro del 29 aprile.