Commenti sessisti alla candidata e consigliera comunale di Fdi: "Un attacco volgare, ho denunciato"

Un attacco volgare, sessista e violento. Non è stato un risveglio felice quello di ieri per Angelica Lupacchini, 32enne consigliera comunale di Fratelli d’Italia ad Ancona e candidata alle prossime elezioni regionali per Fdi. Uno scambio lungo 30 messaggi con un uomo col nome profilo a fantasia ma con il viso ben riconoscibile, anche su altre piattaforme. Attraverso i social, le ha scritto frasi pesanti e denigratorie nel post del 18 agosto, dove Lupacchini annunciava la sua candidatura per le regionali. La peggiore, che ha convinto la consigliera a querelarlo, alludeva alle sue gambe e al fatto che avrebbe ottenuto il posto per favori sessuali. La meno peggio (si fa per dire) è ‘Mi ucciderei se avessi una figlia come te’.

Al telefono, con la voce che mescolava tonalità di rabbia e delusione, la giovane si è poi lasciata andare: "Non è novità purtroppo, in passato mi è capitato di ricevere altri insulti sotto post non politici, e di mezzo ho anche uno stalker che mi tormenta con chiamate da numeri diversi, inventando identità improbabili — spiega — I social hanno abbattuto filtri e barriere, ma hanno anche dato a chiunque l’illusione di poter ferire senza conseguenze. Serve più consapevolezza, che tali comportamenti abbiano una conseguenza". Quella della querela, che nelle prossime ore la giovane farà "probabilmente dai carabinieri — aggiunge — perché le donne non devono essere trattate come panda da proteggere in uno zoo. Siamo persone, a volte anche dure, ma questo non autorizza nessuno a insultarci in quel modo".

Gli screenshot dei messaggi rivolti a lei dal 58enne sono memorizzati nel suo cellulare, da far vedere alle forze dell’ordine: "Se mi si dice ‘vai a lavorare’, pazienza, ma quando si entra in certi registri sessisti e offensivi, no. È lì che bisogna difendersi". Prima l’hater ha iniziato "con battute banali, poi messaggi più insistenti, fino alle frasi irripetibili. Dopo la mia risposta, ha anche cancellato qualcosa, come a rendersi conto di aver esagerato, ma intanto il danno era fatto".

E gli insulti colpiscono anche le famiglie: "Mio padre, leggendo certi commenti, si è indignato ancora più di me. È difficile accettare che qualcuno insulti in quel modo una figlia, una donna, una persona. Nelle sue immagini, questo signore si riprende con un bambino più piccolo, che educazione può insegnargli se si comporta così?".

I fatti arrivano poche ore dopo il caso con al centro alcune foto private di Alessia Morani, esponente Pd e anche lei candidata alle prossime regionali, finite su un blog a luci rosse (poi chiuso) senza il suo consenso: "Non possiamo più permettere che la politica e la vita pubblica vengano sporcate da simili derive — conclude Lupacchini — Per questo querelo, perché altrimenti il messaggio che passa è che tutto è permesso. E non lo è, né politica né nella vita".