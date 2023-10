Commercialisti uccisi. Borsa all’osimana Giulia

Durante l’ultima giornata di lavori del congresso nazionale dei commercialisti, al Lingotto di Torino c’è stata la premiazione dei tre vincitori del bando istituito dal Consiglio nazionale della categoria per tre borse di studio in memoria di Fabiana De Angelis, Nicoletta Golisano e Antonio Novati, i commercialisti di Roma e Lodi assassinati nei mesi scorsi nell’esercizio dell’attività professionale. I vincitori delle borse di studio, ciascuna del valore di duemila euro, sono Alessio Fiorese di Padova e Giulia Guazzaroni di Osimo assieme a Cristina De Silva di San Vitalino di Napoli. In sala erano presenti anche i familiari dei tre commercialisti scomparsi. L’annuncio delle borse di studio era stato dato lo scorso 4 maggio dal presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio, agli Stati generali della professione a Roma, durante la cerimonia per ricordare i tre commercialisti colpiti a morte mentre svolgevano i propri incarichi. Antonio Novati è stato colpito a morte lo scorso aprile mentre esercitava i compiti di ausiliario del giudice mentre, nel dicembre 2022, Nicoletta Golisano e Fabiana De Angelis erano state colpite mortalmente durante un’assemblea in cui intervenivano per svolgere incarichi di revisione.