Commerciante in carcere. Deve scontare 4 anni e 3 mesi

Nei giorni scorsi personale della Squadra Mobile della Questura di Ancona ha dato esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna a carico di un uomo, 72enne residente in provincia di Ancona, commerciante. L’uomo deve scontare una condanna ad una pena complessiva di 4 anni, 3 mesi e 13 giorni di reclusione, oltre a una multa di 1.800 euro per delitti contro il patrimonio, in particolare truffa e ricettazione. Il 72enne è stato rintracciato e condotto negli Uffici della Squadra Mobile dai poliziotti, dove gli è stato notificato il provvedimento di carcerazione e trasferito presso la Casa Circondariale di Ancona - Montacuto, struttura detentiva più vicina. L’operazione è stata condotta nel filone di attività disposte dall’autorità giudiziaria, confermando l’impegno costante delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica.