Commercio abusivo, scattano i divieti in spiaggia e nei mercatini

Con l’arrivo della stagione più calda Numana "si rimette in riga", anche a livello di sicurezza. Prosegue anche quest’anno infatti la lotta all’abusivismo commerciale, al primo posto tra gli obiettivi della polizia municipale nella Riviera del Conero. L’ordinanza sindacale siglata contro l’abusivismo commerciale parla chiaro, non solo per la spiaggia, il divieto vige anche in presenza di mercatini e si spiega così: "I prolungati stazionamenti con sacchi e borsoni sono causa dì continue frizioni con i residenti nelle zone interessate dal fenomeno, gli operatori commerciali regolari e altre categorie produttive, nonché con la cittadinanza in genere, spesso costretta a subire danni viabilistici diretti, con conseguenti stati dì tensione tali da compromettere la sicurezza urbana, è vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni (o in altri analoghi contenitori) sulla via Litoranea e sulla spiaggia del Comune di Numana. Tale divieto vale anche in occasione delle fiere, mercati e manifestazioni commerciali nel territorio comunale nei luoghi di rispettivo svolgimento Il trasporto di sacchi o quant’altro, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo o in aree limitrofe, deve essere considerato come atto finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante". L’ordinanza resterà in vigore per tutta l’estate fino al 31 ottobre.

Silvia Santini