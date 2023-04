Commercio "Chioschi fissi lungo il Corso"

di Giacomo Giampieri

C come commercio. Quel comparto che più di tanti altri ha dovuto navigare mari in burrasca in piena pandemia, fino alle ulteriori e recenti tempeste per le impennate dei prezzi e il caro vita che hanno orientato le famiglie verso spese differenti. Ma c’è una certezza: i commercianti non mollano, resilienti e tenaci, anche a costo di trasformare l’attività. Perché rappresentano l’anima di una comunità, baluardi imprescindibili del tessuto socioeconomico. E ad Ancona, come va la situazione? Gli amministratori comunali di domani, come potranno contribuire a rilanciarlo? Come se la passano, oggi, gli esercenti di casa nostra? Ne abbiamo interpellati alcuni provenienti dagli ambiti più disparati. E il saldo, per fortuna, è ampiamente in verde. Ma si può fare sempre di più. E sempre meglio. Apre il valzer degli interventi Francesco Caiazza, titolare del negozio Timeless che si affaccia su corso Stamira: "Teniamo duro – dice – e penso in particolare per due motivi. Il primo l’esclusività dei prodotti che a volte può fare la differenza (per dire: Francesco, sotto Covid, ha ideato un brand di abbigliamento da zero, ndr). Il secondo è nella gente che crede in noi, noi commercianti di Ancona, nonostante il momento complesso tra rincari e bollette alle stelle". Per il giovane imprenditore, la Dorica del futuro dovrà essere "ancora più attrattiva, con eventi e iniziative per catalizzare gente in centro". Le criticità: "A mio avviso servirebbero più parcheggi. E ritengo sia giusto disciplinare meglio i saldi". Le idee lungimiranti non mancano neppure a Corrado Cingolani, celebre tatuatore il cui studio professionale sorge in pieno corso Garibaldi: "Ritengo che per rivitalizzare ulteriormente il centro servirebbero dei chioschi fissi, come se ne vedono in America. Mi spiego: postazioni stabili, lungo il Corso, che possono essere gestite a turno dai commercianti. Chi vende abbigliamento, chi artigianato, chi fa cultura, chi fa musica. Un modo, questo, per mettere in vetrina il nostro saper fare. E ovviamente anche per i tatuatori", sorride Corrado che poi sostiene come il centro sia "molto migliorato negli anni dopo i lavori di restyling. E adesso è ancora più bello dopo la rimozione di quelle isole tecnologiche che, diciamo così, lasciavano a desiderare". In sintesi, "creare soluzioni che portino ancora più persone nel cuore della città". Persone che attende anche Neri Hoxha del bar Piccadilly poco distante. "Lavoriamo principalmente d’estate. E anche con i turisti, una nota lieta. D’inverno, al contrario, questa parte del centro si svuota, quindi penso sia utile organizzare eventi ad hoc - il punto di vista del barista -. Penso potrebbe beneficiarne tutto il commercio anconetano". A proposito di iniziative aveva colpito quella voluta da Luca Domenichelli, giovane parrucchiere che gestisce il salone Dm Uomo in piazza del Plebiscito e inaugurato a settembre scorso. Luca, infatti, aveva pensato di tenere aperta la sua attività anche la sera, in occasione dei fine settimana, per un taglio di capelli in orari insoliti ma accompagnati da buona musica: "Potremmo replicare – spiega – ora che le serate si allungano e arrivano temperature più miti. Sì, certo. È importante che vengano assicurati servizi e nuovi spazi alle generazioni future, ma sta anche a noi commercianti inventare qualche novità. Più l’offerta degli esercenti di qualsiasi settore è variegata, più – allora – le persone saranno stimolate a raggiungere Ancona". A tutto vantaggio del commercio nostrano.