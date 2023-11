Commercio, è morto a 60 anni Enrico Manoni

Da qualche giorno non si sentiva bene, poi è sopraggiunto il malore che non gli ha lasciato scampo: è morto ieri mattina all’ospedale Carlo Urbani, Enrico Manoni che a lungo ha gestito lo storico bar Manoni (oggi Rab 900 caffè).

Stava per compiere 60 anni Enrico Manoni che assieme alla famiglia ha gestito fino allo scorso anno la storica attività di viale Verdi. Sono in tanti a piangere l’ex barista jesino che ha servito migliaia di clienti negli anni ed era conosciuto e apprezzato da tanti.

Da qualche giorno Manoni non si sentiva bene: ad essergli fatale sarebbe stata la rottura dell’arteria aorta. "Desidero ricordare un amico di lunghissima data al quale mi legano tanti momenti felici della mia gioventù, trascorsa insieme – commenta addolorato l’amico Paolo Catani -. Enrico Manoni era una persona di una gentilezza immensa, un grande lavoratore e una persona fortemente legata alla propria famiglia. Terrò il suo ricordo sempre nel mio cuore e lo ringrazio per l’amicizia. Ciao Enrico, riposa in pace".

Domani i funerali alle ore 15,30 alla parrocchia di San Francesco.