Commercio, è morto Vincenzo Nardella

Si è spento l’ex commerciante Vincenzo Nardella, aveva 87 anni. Dal 2004 al 2005 è stato presidente del Rotary Club, presente anche durante i festeggiamenti per i 50 anni del sodalizio. Ma in città, dove nella tarda mattinata di ieri si è diffusa la notizia, era molto conosciuto come storico commerciante. I funerali si sono già svolti nella chiesa di Santa Maria della Neve – Portone. Tanti gli attestati di vicinanza ricevuti dai familiari in queste ore. Molte anche le persone che hanno voluto lasciare un ricordo sui social: "Un uomo d’altri tempi, sempre gentile , educato e rispettoso. Un vero gentiluomo. Lo ricordo con tanta stima e affetto".