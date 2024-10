Commercio, ecco "Sforno" della famiglia Copparoni

Il taglio del nastro nel giorno della Festa dei Nonni, il 2 ottobre scorso, per un omaggio alla memoria di nonno Mario Copparoni, colui che diede impulso alla florida attività di famiglia. La città ha accolto ‘Sforno‘, locale per degustare pizze al taglio e al piatto, a Palombina Vecchia. Esattamente all‘interno di quegli spazi di via Italia dove, riavvolgendo il nastro di un film di passione e capacità imprenditoriale, Mario realizzò la sua storica pasticceria Picchio. Un nome caro, questo, ai Copparoni. Basta tendere lo sguardo fronte mare e indirizzarlo poco più a nord, dove il figlio Stefano ha ideato il noto Picchio Beach. E allora, nell‘ottica di continuare ad investire a Falconara, la loro città, la decisione di partire con una nuova sfida, Sforno, dove, racconta Lisa Copparoni, figlia di Stefano e nipote di Mario, "abbiamo ingrandito il laboratorio e vorremmo anche produrre le basi per le pizze per lo stabilimento balneare". Sforno sarà aperto tutti i giorni, dalle 7.30, per bar e caffetteria, alle 21.30, per la pizzeria. La domenica mattina, invece, sarà possibile acquistare i prodotti di pasticceria, come si faceva una volta al Picchio, per tornare a casa con il classico vassoio di paste e bignè del fine settimana. "Le dolci tentazioni" saranno prodotte nella gelateria Lù, in pieno centro, sempre dei Copparoni. "Questo è un locale cui siamo molto affezionati – prosegue Lisa –. Era di mio nonno, poi di mio papà Stefano. Ha sempre rappresentato un punto di riferimento e noi vorremmo fare altrettanto, nella speranza di creare un buon ricordo alle nuove generazioni". Per i dettagli di Sforno, "grazie al lavoro dell‘ingegnere Erica Marchetti che ha messo tanto impegno in questo progetto – chiude – ci siamo ispirati alle Bakery nordiche ed è un locale con vista giovanile". All‘inaugurazione hanno partecipato il sindaco Stefania Signorini con la vice Valentina Barchiesi e l‘assessore al Commercio Ilenia Orologio.

gi. gia.