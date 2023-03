Commercio in crisi, tavola rotonda con FdI

"Ad Ancona serve un piano straordinario di grande impatto per sostenere e rilanciare finalmente il commercio cittadino". Con queste parole il consigliere regionale e coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Marco Ausili presenta la Tavola rotonda "Verso le elezioni amministrative: un piano straordinario per il commercio", in programma il prossimo lunedì 13 marzo alle 21 nella Sala Convegni del Seeport Hotel (via Rupi di via XXIX settembre, 12) ad Ancona. Iniziativa organizzata dal Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Ancona e alla quale prenderà parte l’onorevole Marco Osnato (presidente della VI Commissione Finanze e responsabile nazionale del Dipartimento Rapporti con il Commercio di Fratelli d’Italia) e il candidato a sindaco del Comune di Ancona, Daniele Silvetti, oltre all’onorevole Stefano Benvenuti Gostoli, i consiglieri regionali di Fdi Carlo Ciccioli e Marco Ausili e i consiglieri comunali Fdi, capogruppo Angelo Eliantonio e Maria Grazia De Angelis. "Sarà l’occasione per discutere insieme della situazione attuale e delle prospetti future del commercio cittadino e di quello che la nuova Amministrazione potrà e dovrà fare per costruire, insieme alle categorie e agli operatori, quel rilancio tanto atteso".