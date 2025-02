Commercio in difficoltà e pagamenti in ritardo

Il centro storico di Osimo soffre la mancata presenza di un’amministrazione comunale che dia una mano al commercio cittadino. Mancano ad esempio eventi attrattivi e in primis aiuti concreti ai commercianti che fanno fatica anche a pagare quanto dovuto per i dehors ad esempio. Sono stati emessi da poco infatti 152 avvisi di accertamento per il canone di esposizione pubblicitaria e 35 per il canone di occupazione del suolo pubblico: mancano all’appello rispettivamente 55mila e 935 euro (diviso in canone 38mila e 800, sanzioni per 15mila euro e interessi per mille e 190,16) e 22mila e 344 per il suolo. Un segnale di difficoltà evidente appunto.

Le Liste civiche da sempre commentano: "Sono arrivati i bollettini di pagamento per i dehors anni 2023-2024 che hanno messo in grande difficoltà i commercianti interessati. Tutto il nostro appoggio e sostegno a risolvere la questione. In futuro zona franca di tasse e imposte per gli esercizi commerciali e attività economiche che insistono".

I commercianti pagano per tutto l’anno l’occupazione del suolo pubblico che però il Comune nella prima metà dell’anno scorso aveva scontato al 50 per cento proprio per incentivare il commercio. Intanto i commercianti soprattutto dei centri commerciali si stanno confrontando proprio in questi giorni dopo il primo mese e mezzo di saldi e si iniziano a tirare le somme: i risultati, per ora, sono "tiepidi". Oltre alle difficoltà per il caro vita che pesano inevitabilmente sulle tasche dei cittadini osimani e dei paesi limitrofi, molti titolari e commessi hanno annoverato la carenza di parcheggi in centro e la paura di contrarre multe tra gli altri motivi per cui ci pensano due volte prima di frequentare proprio i loro negozi. Sulla questione eventi poi, è nostalgico l’ex sindaco Simone Pugnaloni: "Sanremo è finito e porta con sé un pezzo di storia di Osimo. Qualche anno fa è stato per me e per la nostra città una grande piacere ospitare Achille Lauro e Noemi in concerto in piazza Boccolino. Bei ricordi. Quanto ci manca il centro gremito di gente". Al momento, oltre al calendario delle sagre che partirà a maggio e già messo a punto, non si intravedono possibilità di organizzazione di eventi comunali data appunto la mancanza dell’assessorato preposto.

Silvia Santini