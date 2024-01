Commercio in lutto, è morto a 71 anni. Roberto Rizza dell’omonimo negozio di ottica

Castelfidardo è in lutto per la scomparsa di Roberto Rizza, gemello di Riccardo il titolare dell’ottica in centro che porta il loro cognome. Roberto è scomparso a 71 anni l’altro ieri pomeriggio, attorniato dall’amore dei suoi cari cui si stringe l’affetto di una città intera. Anche il 71enne lavorava con il fratello nel commercio degli occhiali da sole e da vista, punto di riferimento della zona. Addoloratissimi la moglie Rita, i figli Marco con Eleonora e Leonardo con Claudia, assieme all’altro fratello Renzo. Tante le persone che sono andate a porgergli l’estremo saluto nella sala del commiato Alba nova delle onoranze fratelli Virgini in via bramante. "Una persona dal cuore grande, oltre che un abile professionista. La tua scomparsa ci ha lasciati attoniti. Mancherai davvero tanto", dicono alcuni amici. Diversi gli attestati di condoglianze pervenuti alla famiglia. I funerali vengono celebrati questa mattina alle 10 nella chiesa Collegiata in centro.