Commercio, morta a 53 anni. Iva Marchegiani

Il commercio osimano è in lutto per la morte a soli 53 anni di Iva Marchegiani, per 30 anni assieme alla sorella Nunzia e al cognato, lo chef Luca Zamparini, anima del ristorante "Gustibvs" di piazza Boccolino a Osimo, la cui attività è cessata per loro volontà nel 2021. Grande donna che ha dato tutto per il suo lavoro ma anche amante dei cani e di vino. Un male l’aveva colpita pochi mesi fa, ha provato a lottare ma alla fine l’ha strappata all’affetto dei suoi cari. Dopo "Gustibvs" aveva dato vita a "GustHome". Grande l’amore per la ristorazione e per la sua Osimo. I funerali oggi alle 17 nella chiesa della Sacra Famiglia.