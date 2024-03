Commercio, si va verso la Consulta

Consulta del commercio e dell’artigianato, la sua creazione discussa ieri in Commissione, ma pronta ad arrivare in Consiglio comunale per l’adozione da parte della giunta Silvetti. Per ora la mozione a firma Jacopo Toccaceli, capogruppo di Fratelli d’Italia, è approdata nella seduta della VIII Commissione per una prima analisi a volo d’uccello. In pratica si tratta di un organo consultivo aperto a tutte le organizzazioni di categoria della città per studiare e valutare assieme all’amministrazione le varie iniziative da assumere. Per ora sulla carta restano le buone intenzioni, ma per arrivare nel concreto bisognerà attendere la sua formalizzazione. I consiglieri di opposizione si sono astenuti, mentre Mandarano (Italia Viva) ha già annunciato che in consiglio voterà a favore.