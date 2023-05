Commercio Un progetto di rilancio

Quale attività commerciale o artigianale manca in città secondo voi? Vi va di segnalare, sul tema, un’esperienza che avete avuto modo di osservare altrove? Gli anconetani con qualche capello bianco ricordano il grande cambiamento attrattivo della città nel passaggio temporale tra le cosiddette prima e seconda repubblica. Una vera e propria rivoluzione del commercio e degli eventi, col gradimento generale da parte di cittadini e visitatori. Eravamo esattamente all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, con l’elezione diretta del sindaco e poi l’inizio del cammino della prima giunta guidata da Renato Galeazzi. Fino a quel periodo Ancona era rimasta molto chiusa, negozi ingessati, pochi ristoranti tradizionali, pochissimi locali per giovani, per il resto un vero e proprio deserto. In quegli anni c’è stato il click che ha acceso il capoluogo e da lì in poi è stato un crescendo da cui non si è più tornati indietro. L’offerta culinaria ne ha risentito grazie a una primavera del gusto e di sapori etnici. Tutto cambiato anche per quanto concerne la tipologia commerciale dei negozi. Nel tempo la vivace rivoluzione è andata sempre di più attenuandosi e soprattutto a cambiare lo scenario è stata l’apertura a uno sviluppo dei centri commerciali, in particolare nella zona sud, tra Baraccola e Aspio. Grandi supermercati che poi hanno ‘aggredito’ anche le zone centrali di Ancona, contribuendo alla scomparsa delle piccole botteghe. Un trend in inversione soltanto grazie alla trasformazione dell’impronta etnica appunto della città, con nuove attività ripartite e ormai parte del tessuto imprenditoriale. Negli ultimi anni si sta assistendo a una sorta di altalena per quanto concerne la galassia commerciale e artigiana. In centro è stato consentito di aprire attività che dovrebbero al contrario essere poste in atre zone (studi medici, banche, self service ecc), ma lo sviluppo del food con tantissime iniziative molto interessanti ha fatto da contraltare. Ecco come la vedono i sei candidati alle comunali.