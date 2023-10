Commesso di vendita per azienda di vini e olio

Un commesso di vendita. Data scadenza: 111223. Codice offerta 26414513. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Senigallia. Email: centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegosenigallia@emarche.it. Tel: 0719959104. Rapporto lavoro: dipendente. Azienda di produzione vini ed olio con sede a Morro d’Alba ricerca un addettoa alle vendite di vini e olio. Si richiede il possesso della patente B e autonomia nel raggiungere la sede di lavoro a Morro D’Alba. Orario di lavoro part-time con orari e turni da decidere in sede di colloquio. Contratto iniziale a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. Per candidarsi inviare il proprio curriculum personale alla casella di posta elettronica: centroimpiegosenigallia.ido@regione.marche.it indicando il codice n. 264145-13.