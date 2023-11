Commissione bilancio nel caos: "Mi sono sentito in ostaggio. Ecco perché me ne sono andato"

"Mi sentivo in ostaggio dopo tante ore e alla fine me ne sono andato". Così Riccardo Strano, neo-consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha commentato la sua decisione di lasciare la seduta della Commissione Bilancio martedì scorso, facendo in pratica venir meno il numero legale. La sua uscita e il suo mancato ritorno o collegamento in remoto, unito all’uscita strategica dall’aula dei tre componenti di minoranza, ha fatto saltare i lavori della Commissione sulla variazione di bilancio e delle altre due: la variazione del piano triennale delle opere pubbliche 2023-25 e un debito fuori bilancio. Di fatto il Consiglio comunale di ieri non ha visto delibere all’ordine del giorno e dopo le mozioni i lavori sono terminati in largo anticipo. Tutto rinviato a data da destinarsi, delibere comprese. Il prossimo consiglio è stato calendarizzato per venerdì 17 novembre, dunque la commissione su variazione del bilancio, opere pubbliche e debito fuori bilancio dovrebbe svolgersi nei primi giorni della prossima settimana.

"I lavori di quella commissione andavano curati meglio, si doveva interrompere, non fosse altro per la richiesta avanzata dal personale comunale che rischiava di andare fuori orario – aggiunge Strano – Ripeto, alla fine non ce l’ho fatta più. Dispiace di aver causato questo disagio, ma c’è ancora tempo per affrontare la discussione senza scadenze di sorta".

Lo stop e l’annullamento di tutto il lavoro delle commissioni martedì, uno spreco di tempo e denaro, ha tenuto banco nella maggioranza, impegnata a fare i punto dopo l’impasse dell’altro ieri. I vertici tra giunta e maggioranza, compresi i presidenti delle commissioni bloccate, Vincenzo Rossi e Arnaldo Ippoliti, si sono susseguiti e il clima nelle stanze è stato piuttosto rovente dicono i bene informati. Non essendo la prima volta che i lavori delle commissioni consiliari presentano degli inciampi, in alcuni casi grotteschi, non sono da escludere provvedimenti e modifiche di rilievo.

Sulla seduta di martedì anche il consigliere di opposizione Diego Urbisaglia (Ancona Futura), lancia un’accusa, stavolta all’assessore al bilancio: "Zinni ha lasciato l’aula durante i lavori per andare assieme al sindaco al Piano a portare la solidarietà al titolare di un bar che aveva subìto un furto. Una scelta politica ed elettorale incomprensibile mentre in commissione si prendevano decisioni sui soldi dei contribuenti".