Commissione Sfiorata la rissa, il giorno dopo

Una seduta consiliare choc quella di martedì mattina che stava per sfociare in una rissa, con il presidente della VII Commissione Vincenzo Rossi che si alza di scatto puntando il dito verso il giovane consigliere Pd Giacomo Petrelli inveendo ad alta voce "con me bisogna che stai calmo, hai capito?" per poi concludere con "mi sono rotto il c…". Richiamato all’ordine dagli altri consiglieri, Rossi si è poi rimesso seduto tra lo sbigottimento dei presenti. Un episodio che non è passato inosservato anche per via della notevole differenza di età tra i due che potrebbero tranquillamente essere nonno e nipote. La "colpa" di Petrelli? Quella di aver chiesto in maniera insistente deludicazioni sulla variazione di bilancio e "su come questa amministrazione spende i soldi dei cittadini".

C’è da dire che la mattinata non era iniziata nel migliore dei modi visto che Rossi in qualità di presidente di commissione aveva dovuto fare da arbitro e placare le schermaglie tra maggioranza e minoranza. A margine della seduta sembra che lo stesso Rossi abbia annunciato di presentare le sue dimissioni da presidente, ma la notizia, per ora, non è stata confermata. Abbiamo chiesto a entrambi la propria versione dei fatti.

Ilaria Traditi