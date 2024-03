"Bagarre nelle commissioni, la maggioranza è tragicomica. Dalla ‘grande Ancona’ alla ‘grande commedia’ il passo è breve". Le opposizioni quasi al completo (come al solito a discostarsi dalla strategia politica è Massimo Mandarano di Italia Viva – Centro) attaccano la maggioranza di centrodestra e il caos durante le sedute delle commissioni. Alcuni giorni fa il Carlino aveva stigmatizzato alcuni comportamenti poco istituzionali proprio durante una delle sedute. Un pessimo spettacolo nei confronti dei cittadini che decidono di collegarsi pubblicamente al sito del Comune per seguire i lavori. Si trattava dell’ennesimo episodio di inadeguatezza al protocollo. Adesso arriva la nota del centrosinistra che attacca la controparte: "Potrebbe essere proprio quello il titolo per descrivere i comportamenti tragicomici della maggioranza di centrodestra all’interno del consiglio comunale e delle commissioni – scrivono tutti i consiglieri aderenti in rappresentanza di Partito Democratico, Ancona Futura, Ancona Diamoci del Noi, Azione e Altra Idea di Città – Terminato il cosiddetto rodaggio, diventa davvero difficile giudicare una compagine politica che non fa altro che dare una pessima immagine di sé, tra incompetenza, arroganza, squallidi teatrini e approssimazione. Una summa di tutto questo si è palesata nella giornata di giovedì durante la seduta della commissione con ad oggetto una mozione di minoranza sulla Orte–Falconara. Ebbene, la maggioranza, o meglio una parte di quella presente in aula, dopo aver concordato delle modifiche al testo in discussione si è vista di fatto ‘commissariare’ dal capogruppo di Fratelli d’Italia Toccaceli, il quale, di fatto, ha rifiutato le modifiche concordate costringendo i poveri consiglieri Pini e Andreani a rivendicare di avere anche loro diritto a dire ciò che pensano. Risultato? Mozione portata al voto con le modifiche concordate, ma con una maggioranza spaccata tra consiglieri contrari e consiglieri favorevoli che hanno però avuto paura di esprimere il loro voto positivo, affossando di conseguenza un atto di indirizzo utile per la città". Non finisce qui: "Ciliegina sulla torta, la mancata convocazione in commissione del neo eletto consigliere Angelo Tomassetti. Sbavatura che potrebbe costare l’annullamento della seduta per invalidità con contestuale necessità di riconvocazione e nuovo voto. Insomma un vero e proprio disastro".