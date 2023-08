"Commozione a Jesi: Don Vittorio lascia la parrocchia di San Francesco"

Don Vittorio Magnanelli lascia il servizio di parroco, dopo 14 anni di servizio alla chiesa di San Francesco di Paola. Nei giorni scorsi ha mandato tramite lettera, il suo saluto ai parrocchiani: "Carissimi – ha scritto -, questa è una di quelle lettere che in genere non si vorrebbero scrivere, ma prima o poi bisogna farlo. Ebbene come ormai risaputo, per raggiunti e superati i limiti di età, ho presentato al vescovo le mie dimissioni da parroco di San Francesco di Paola, un incarico che lo stesso don Gerardo Rocconi mi aveva affidato il 17 ottobre 2009. Potete capire come in questa circostanza i miei sentimenti siano contrastanti, da una parte c’è il distacco da una comunità divenuta un po’ la mia famiglia, dall’altra c’è la necessità di affidare la parrocchia a mani a più giovani". "Permettete infine – aggiunge - un ringraziamento un po’ speciale che da tempo mi teneva in cuore, quello di avermi sopportato specialmente dopo che i medici mi hanno messo le mani alla gola". Don Vittorio infatti negli anni scorsi è stato operato alla gola e ha perso quasi totalmente la voce. "Ho sempre percepito in questa silenziosa pazienza verso di me, che si aggiunge a quella dei miei difetti, tanta delicatezza e comprensione sia nelle messe in chiesa che quando giravo nelle case per l’acqua santa pasquale". Per la sua ‘ pensione’ è già in programma una festa di saluto, domenica 27 agosto alle 11.30 con messa e pranzo.