Como, che segnale al campionato . Con la Samp quarta vittoria di fila

Quarta vittoria consecutiva per il Como, che si affaccia nei quartieri alti della classifica. L’ha decisa un gran gol di Ioannou, dopo una partita molto tattica con poche emozioni, con le squadre probabilmente stanche per le partite avvicinate. Longo mantiene la stessa formazione vincente a Cittadella, con il solo inserimento di Kone al posto di Abildgaard. Per vedere il primo tiro verso la porta bisogna aspettare il 14’, quando la Samp avanza in contropiede sulla destra con Pedrola, che in invece di passare al centro tira direttamente, impegnando Semper con una gran parata sulla destra. Al 23’ Stojanovic calcia al volo da fuori area, Semper blocca in due tempi.

Il Como fa fatica a fare gioco, soprattutto a centrocampo, dove i blucerchiati hanno sempre la meglio. Al 34’ si vedono anche gli azzurri, con una combinazione da Cunha, Verdi con diagonale da fuori area di quest’ultimo, bloccato da Stankovic. Al 42’ ci prova anche Cutrone di testa, su cross di Ioannou, ma la palla è debole e centrale. Si chiude un brutto primo tempo con una Samp molto aggressiva, che non lascia respiro al Como, ma che non riesce mai a concludere pericolosamente. Nella ripresa il Como entra più deciso in campo e all’8’ passa in vantaggio, il piede vellutato di Iovine, pesca sul lato opposto della area Ioannou solo, che di testa non sbaglia.

I lariani giocano una decina di metri più avanti e creano diversi pericoli. La Samp risponde al 14’ con un tiro da fuori di Esposito ad effetto che mette in difficoltà Semper. L’infortunio di Iovine al 20’ costringe Longo alle prime sostituzioni e a un cambiamento di modulo passando dal 3-4-2-1 al 3-5-2.

La partita si accende e al 37’ Kone scalda le mani a Stankovic, con un rasoterra da fuori destinato all’angolino. I blucerchiati rispondono con un cross di Barreca, che trova De Luca in area che di testa manda sotto la traversa, ma la mano di Semper ci arriva per deviare in angolo. Gabrielloni al 43’ vicino al raddoppio, Bellemo in scivolata riesce a mettere un rasoterra in mezzo, dove arriva l’attaccante, che di destro sfiora il palo.