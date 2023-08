Como e Cremonese da urlo Lecco e Brescia serve di più

di Luca Marinoni

SALÒ (Brescia)

Il campionato di Serie B è ai nastri di partenza. Da domani a domenica andrà in scena la prima giornata ma solo a fine mese avremo la conferma dell’ammisione del Lecco e del ripescaggio del Brescia. Come arrivano le lombarde al via della stagione.

Como voto 7. La società lariana si è mossa sul mercato facendo vedere il chiaro progetto di inserirsi nella parte alta della classifica. Nonostante il saluto a Fabregas e H’Maidat, sono arrivati a disposizione di mister Longo rinforzi importanti per ogni reparto. Mentre per la porta Semper e Vigorito hanno le doti per offrire le necessarie garanzie, si guarda con motivato interesse alla difesa, dove, pur senza trascurare l’ex leccese Cassandro, nuovi arrivi come Sala, Barba e Curto sono pronti ad imprimere un deciso salto di qualità al pacchetto arretrato. Attenzione all’inserimento a centrocampo di Albdigaard e Kone, mentre in avanti occhi puntati su Mustapha.

Cremonese voto 7. Dopo la retrocessione dalla serie A, la società grigiorossa è stata molto attiva sul mercato. Sono giunti a disposizione di Ballardini sette nuovi acquisti a fronte dei quattordici elementi che tra cessioni (Dessers e Chiriches in primis) e prestiti (giovani compresi) si sono diretti verso altri lidi. Per quel che riguarda le operazioni effettuate, si segnalano arrivi importanti come quelli di Vazquez e di Bertolacci, ma ci sono pure alcuni giovani che possono offrire energie fresche alla compagine grigiorossa. Ridisegnato il centrocampo, il mercato potrebbe offrire ancora novità, tra possibili partenze (Pickel e Valeri) ed un ultimo innesto.

FeralpiSalò voto 6.5. Il gran salto dalla C al primo campionato di serie B ha spinto al FeralpiSalò ad operare un deciso restyling (con alcune partenze anche di indubbio rilievo come quelle di Siligardi e Pittarello) del gruppo che ha conquistato la storica promozione. Il ds Ferretti ha lavorato in una duplice direzione, puntando ad inserire nell’organico a disposizione di mister Vecchi maggiori doti tecniche e la giusta esperienza. In questa direzione vanno gli arrivi di giocatori come Ceppitelli, La Mantia, Martella e, pure, Minelli, possono rivelarsi molto importanti per aiutare a crescere la matricola gardesana. La conferma di Pizzignacco tra i pali e gli arrivi di giovani più che interessanti come Felici, Compagnon, Ferrarini e Franzolini, oltre al ritorno di Bergonzi dall’Atalanta, rappresentano invece la testimonianza che la FeralpiSalò continua a riservare un occhio di riguardo ai talenti del futuro. Il mercato dei gardesani, comunque, non è ancora chiuso.

Lecco voto 6. Il prolungato rischio di non venire ammesso alla serie B conquistata sul campo ha ostacolato in modo importante le operazioni della società bluceleste. Ritrovate le giuste certezze, si attendono nuovi, importanti inserimenti nei prossimi giorni, così da rinforzare una rosa in grado di farsi valere tra i cadetti. Per il momento, accanto agli arrivi di Caporale dalla Virtus Francavilla e Sersanti dalla Juventus Next Gen, merita un occhio di riguardo l’approdo sulle sponde del Lario di Tenkorang dalla Cremonese. Sono in molti a ritenere che questa potrebbe essere la stagione della sua consacrazione.

Brescia senza voto. La perdurante incertezza tra C e B ha bloccato il mercato delle Rondinelle. Il gruppo che lo scorso ansto partire ben sei elementi (Rodriguez, Bjorkengren, Listkowski, Ayé, Karacic e Labojko), mentre finora è tornato solo Bjarnason (’88). Un saldo senza dubbio passivo per una rosa che richiede inserimenti in ogni reparto. Al momento l’attacco è tutto da costruire, con giocatori come Gori e Gliozzi che vengono accostati ai biancazzurri. Il problema è che bisogna fare in fretta e, possibilmente, bene.

Il prograsmma. Bari-Palermo domani sera apre il turno. La Cremonese sabato ospita il Catanzaro. La Feralpi domenica debutta a Parma, In attesa della decisione definitiva del Consiglio di Stato il Lecco ha rinviato la sua partita a Pisa e nel calendario c’è una ’’X’’ che dovrebbe presto essere occupata dal Brescia.