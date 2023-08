"Como: quanti rimpianti, Longo già nel mirino"

La beffa al 90° contro la Reggiana, ha deluso i tifosi, che per la prima volta si sono divisi fra quelli favorevoli a Longo e quelli contrari. Il ruolino di marcia dell’allenatore nelle ultime 11 partite, fra questa e la precedente stagione, non è dei migliori, una sola vittoria, quattro sconfitte e sei pareggi.

Una serie di risultati sotto l’aspettativa, del potenziale della squadra e delle ambizioni della società. Con il cambio di modulo da 4-4-2 al 4-3-1-2, c’è stato un miglioramento del gioco, ma manca ancora l’intesa fra i nuovi giocatori e fra la coppia d’attacco Cerri e Cutrone, che anche sabato si sono dimostrati incompatibili. A mettere sulla graticola l’allenatore, oltre ad alimentare alcune polemiche, anche la presenza in tribuna alla partita di Rolando Maran e del suo vice. Tribuna significativa anche per la presenza di Blanco, Arrigoni e Faragò, fra i convocati, ma non andati in panchina, protagonisti nella scorsa stagione e che nelle prossime 48 ore potrebbero cambiare maglia.

Voci danno anche un colpo di mercato da parte del Como in arrivo nelle prossime ore. "Sabato sera dovevamo chiudere la partita nel primo tempo - commenta mister Moreno Longo - e sfruttare meglio le occasioni avute. Era importante rialzarsi dopo la prestazione di Venezia, ma dobbiamo ancora migliorare. Dopo il due a zero abbiamo peccato di ingenuità, come il fallo finale che ha provocato il rigore".

Il tecnico degli azzurri aggiunge: " La squadra deve lavorare di più, bisogna migliorare sulla gestione complessiva della partita, ma sono contento della prestazione, di Iovine e di Kerrigan, anche se le loro attuali condizioni fisiche non ci permettono l’utilizzo per 90 minuti".

Enrico Levrini