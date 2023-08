COMO-Venezia: Domenica sera il Como sfida il Venezia per l'esordio in Campionato

Il Como dopo la sconfitta per 1 a 0, in Coppa Italia a Lecce, ha iniziato la preparazione verso l’esordio in campionato, domenica sera alle 20,30, a Venezia. Mister Longo modificherà sicuramente qualcosa, rispetto a Lecce, dopo una partita fra luci ed ombre, dove il centrocampo a quattro, si è trovato spesso in inferiorità numerica, contro i pugliesi. Si è sentita la mancanza di Kone e Iovine, assenti per problemi muscolari, che possono essere recuperati per domenica. Molti i lati positivi, Semper si è dimostrato un gran portiere. La difesa ha retto molto bene, Odenthal e Barba stanno affinando l’intesa. Da migliorare invece la fase offensiva.

Enrico Levrini