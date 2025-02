"Comparto 28" e scuola: via altri parcheggi

Ci sono due grandi opere in centro a Osimo da realizzare con fondi Pnrr-Pinqua che gli osimani attendono da anni. Due grandi cantieri che, con buona pace degli stessi residenti già in allarme, sottrarranno altri parcheggi di cui Osimo è già carente e per cui sono tante le lamentele ogni giorno da parte di chi dentro le mura ci abita. Oltretutto è da poco stato annunciato che i lavori all’istituto Campana si protrarranno per diversi mesi ancora, con ripercussioni non solo su piazza Dante ma anche su piazza Sant’Agostino.

Il primo cantiere riguarda la riqualificazione degli spazi comuni del complesso "Comparto 28", un intervento da 400mila euro su un immobile comunale tra le vie Strigola e Andrea da Recanati, già destinato ad alloggi Erap da decenni ma in stato di degrado. L’intento è la rigenerazione dell’immobile da confermare come alloggi di edilizia popolare (23 unità abitative) e degli spazi pubblici da 776 metri quadrati che avranno nuovo decoro urbano e illuminazione.

E poi è in dirittura di arrivo, come confermato dal commissario Grazia Branca, la ristrutturazione dell’immobile di via Santa Lucia inutilizzato dalla scuola elementare "Bruno da Osimo": l’intervento da oltre due milioni e mezzo di euro punta a destinare parte dello stabile a 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in parte, 667 metri quadrati, alla realizzazione di una scuola media dove trasferire la "Krueger" ora a piazzale Bellini. Nello specifico, ai piani superiori si troveranno delle piccole abitazioni o nuove forme di alloggio come social housing, co-housing e abitare collettivo, mentre ai piani inferiori ci sarà la scuola secondaria di primo grado con aule sia didattiche che polifunzionali e laboratori, oltre ad una nuova palestra che assieme al portico ed allo spazio esterno diventerà servizio urbano aperto ai cittadini.

Intanto la politica cittadina propone progetti. L’ex vicesindaco Monica Bordoni afferma: "Osimo merita un polo culturale nel cuore della città. L’istituzione di un Liceo Europeo in centro e l’attivazione di una sezione distaccata dell’istituto agrario di Ancona o Jesi rappresentano un’opportunità straordinaria. I nove alloggi della Santa Lucia potrebbero essere destinati agli studenti fuori sede, offrendo così una base concreta per questo progetto. Per creare un vero polo culturale, considerando anche la versatilità di Palazzo Campana, è fondamentale che una amministrazione prenda in considerazione l’acquisto dell’ex Corridoni, un immobile strategico che potrebbe diventare un contenitore culturale, sede per l’Università o spazio per le associazioni".

Silvia Santini