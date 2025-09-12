"Compensazioni: serve chiarezza"

Impianto Edison per il trattamento rifiuti pericolosi e non alla Zipa, JesiAmo chiede di fare chiarezza sulle possibili compensazioni per la collettività di cui il sindaco Fiordelmondo ha parlato nell’incontro con i comitati di quartiere, come riportato lo scorso anno dal Carlino. "Viste le mancate risposte – attaccano da JesiAmo -e i silenzi, viste le notizie di stampa a suo tempo apparse e le recenti dichiarazioni di noti imprenditori jesini chiediamo se sia vero che sono previste o sono state mai richieste o concordate forme di compensazione a favore del Comune di Jesi, a vario titolo, da parte di Edison Next Recology srl o di società del gruppo Edison, e con qualsiasi modalità, anche relativamente e in base ai quantitativi di rifiuti da smaltire nell’impianto, e semmai chi ha partecipato a queste trattative per conto dell’Amministrazione comunale di Jesi. Qualcuno aveva scritto (Carlino) di compensazioni (economiche) esaminate e/o concordate fra Comune di Jesi ed Edison e di posti di lavoro resi noti al Comune. Pierluigi Bocchini, in un suo recente video, ne ha riparlato ed ha dato anche cifre e numeri, e non è stato mai smentito. Chi mente? Chi nasconde la verità ai cittadini?"