Compie 25 anni la rete di solidarietà MetaCometa, nata per consentire ai più piccoli di crescere in un luogo sicuro. Qualche giorno fa i fondatori dell’associazione hanno visitato la Casa Don Bosco di Osimo che dal 2024 sarà anche una struttura semiresidenziale per il diritto dei minori a non rimanere da soli. Sono oltre quattro milioni i minori che in Italia vivono in situazioni di disagio sociale, educativo ed economico e sempre più urgente è la necessità di una rete d’intervento che restituisca a chi ne è privo il diritto a un’infanzia serena. Proprio a questo scopo è nata MetaCometa, organizzazione nazionale per la difesa del diritto di bambini e ragazzi a crescere in un luogo sicuro. Grazie all’attività di Salvo Adamo e Linda Castaldo ci sono famiglie affidatarie, case famiglie e comunità di tipo familiare.